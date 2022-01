Abdu Conté a caminho do futebol francês

Abdu Conté, lateral esquerdo do Moreirense

Lateral vai jogar no Troyes, 16º classificado da Ligue 1, depois de dois anos e meio em Moreira de Cónegos

Sá Pinto teve uma boa estreia, com a vitória por 0-1 na casa do Vizela, mas o mercado de janeiro vai deixar o Moreirense sem o lateral esquerdo titular. Abdu Conté está a caminho do Troyes.

O JOGO sabe que o lateral viaja ainda hoje para França, no sentido de realizar exames médicos e assinar pelo 16º classificado da Liga Francesa.

Abdu Conté esteve, de facto, perto de rumar ao Parma, mas a possibilidade de atuar num segundo escalão, o italiano, no caso, não agradou ao atleta, que se despede de Moreira de Cónegos ao fim de 67 partidas.