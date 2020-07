Ricardo Soares destaca o percurso feito pelo Moreirense no campeonato

O treinador do Moreirense, Ricardo Soares afirmou este sábado que os cónegos fizeram um "grande campeonato", após terem já garantido o oitavo lugar na I Liga, antes da receção ao Tondela, domingo, para a 34.ª e última jornada.

O técnico realçou que os seus jogadores estão focados no duelo com o conjunto beirão, que é 15.º classificado, com 33 pontos, e luta ainda pela permanência, mas frisou que os cónegos alcançaram o "primeiro lugar" da prova, ou seja, o melhor a que talvez pudessem aspirar.

O Moreirense ficou apenas atrás de um lote com os três crónicos candidatos ao título - o campeão FC Porto, Benfica e Sporting -, dos habituais candidatos aos lugares europeus - Braga e Vitória de Guimarães -, de um Rio Ave que se tem "habituado ao cimo da tabela" e de um Famalicão que foi a "sensação" da prova, após um "investimento em bons jogadores".

"A seguir a estas equipas, ficámos em primeiro. É um grande campeonato. O campeonato do ano passado ficará na história [do Moreirense], pelo maior número de pontos [52] e a melhor classificação de sempre [sexto lugar], mas nós também fizemos uma grande época", realçou, na conferência de antevisão ao jogo de domingo, em Moreira de Cónegos, às 19h30.

Com os mesmos 43 pontos do Gil Vicente, nono classificado, e do Santa Clara, 10.º, o Moreirense supera essas duas equipas nos confrontos diretos, após uma segunda volta com três derrotas sofridas, 25 pontos somados e a quarta defesa menos batida (17 golos), mesmo com a goleada sofrida perante o FC Porto, no Estádio do Dragão, na segunda-feira (6-1), acrescentou o técnico, de 45 anos.

Ricardo Soares considerou ainda que a equipa do concelho de Guimarães evoluiu sob o seu comando, tendo passado de uma "equipa organizada defensivamente" que tentava ser "muito forte nas transições" para uma formação que é capaz de dominar partidas em "ataque organizado".

"Evoluímos para uma ideia de jogo em que não perdemos a capacidade para as transições, mas ganhámos um modelo de ataque em apoio. A equipa acabou a um nível elevadíssimo, passando de um bloco médio a baixo para um bloco com pressão alta, capaz de recuperar a bola em zonas adiantadas, com circulação por dentro e por fora. Os jogadores absorveram esta ideia para chegarmos com grande qualidade à parte final", disse.

O técnico reconheceu, porém, que o encontro de domingo vai "ser extremamente difícil", por ter do outro lado uma equipa "muito organizada" e com "muita qualidade", que procura manter-se na I Liga.

Ricardo Soares assumiu que deseja vencer a equipa treinada por Natxo González para dedicar o triunfo aos adeptos do Moreirense, que "estiveram sempre" com a equipa num "ano difícil", marcado por "condicionantes para as quais ninguém estava preparado", associadas à pandemia de covid-19.

O Moreirense, oitavo classificado da I Liga, com 43 pontos, recebe o Tondela, 15.º, com 33, em partida da 34.ª e última jornada, às 19h30 de domingo, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.