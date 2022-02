A mensagem e a foto de Sá Pinto após a vitória frente ao Belenenses

Treinador do Moreirense diz-se "orgulhoso".

O Moreirense goleou (4-1) em casa o Belenenses na ronda 21 do campeonato, um resultado importante para a equipa de Sá Pinto na fuga aos últimos lugares da classificação. Nas redes sociais, o técnico mostrou-se orgulhoso com a união no grupo de trabalho e a hamornia com os adeptos.

"Ontem [segunda-feira], durante e no final do jogo, vi uma comunhão entre a equipa e os adeptos que me deixou orgulhoso. Orgulhoso porque vi uma ambição e um espírito de família que não se explica, sente-se. Obrigado aos nossos adeptos e em especial aos nossos jogadores por deixarem tudo em campo e por ganharem mais três pontos, muito importantes, para atingirmos o nosso principal objetivo", escreveu no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ricardo Sá Pinto (@ricardomsapinto)

No Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, Yan Matheus inaugurou o marcador, aos 18 minutos, Abel Camará ainda empatou (25) para os visitantes, mas Pablo (43), André Luís (67) e Derik (88) marcaram os golos da vitória da equipa da casa, que jogou em superioridade numérica desde a expulsão, com vermelho direto, de Ndour, aos 40.

Graças ao triunfo, que interrompe uma série de duas derrotas consecutivas, o Moreirense sobe ao 15.º lugar da I Liga, com 19 pontos, enquanto os azuis somaram o quinto encontro sem vencer e mantêm-se com apenas 12 pontos, no 18.º e último posto.