A ligação "para a vida" e uma mensagem de Sá Pinto: "Estou convencido a 100%..."

Declarações do treinador do Moreirense, no final do encontro com o Sporting (0-2).

Jogo e primeira parte: "Penso que estávamos bem. O Sporting não conseguia entrar. Numa segunda bola, Sporting acabou por marcar, de forma inesperada. Na segunda oportunidade, o Sporting marcou. Avisámos para a qualidade do Porro, que cruza magnificamente. Enfim... Uma coisa é dizer que parámos cinco, seis oportunidades. Não foi pelo volume que o Sporting ganhou, foi pela eficácia e por algumas desconcentrações. Na primeira parte, podíamos ter jogado melhor e a equipa não teve essa tranquilidade. Contra o Sporting não se pode defender tudo."

Segunda parte diferente: "Fomos melhores em todos os aspetos. É importante pressionar, mas temos de saber como, se não Sporting mata-nos numa transição. Faltou essa pressão na primeira parte. Os índices de pressão são trabalhados. Pressionámos mais, roubámos a iniciativa no Sporting. Se mantivermos esta postura... É este o caminho que quero ver nas oito finais que restam. Só reagimos quando estávamos atrás no marcador. Que sirva de alerta."

Resposta da claque do Sporting: "É inequívoco. Durante 90 minutos fomos adversários. Não conseguimos. A minha ligação com o Sporting é para a vida, onde tive maioritariamente êxito. Nesta altura, sou treinador do Moreirense e estou triste. Estou convencido a 100% que vamos ficar na Liga Bwin."