A frustração de Sá Pinto: socos ao banco de suplentes após derrota do Moreirense

O Moreirense perdeu, por 2-1, com o Boavista na 32ª jornada da Liga Bwin e continua no 16º lugar

Sá Pinto não conseguiu esconder a enorme frustração com a derrota do Moreirense, que este domingo perdeu em casa, com o Boavista, por 2-1, na 32ª jornada da Liga Bwin.

Logo após o apito final, o treinador moreirense sentou-se no banco de suplentes e não evitou mesmo um par de socos na estrutura do banco, colocando depois as mãos na cabeça.

Recorde-se, que o Moreirense chegou ao 1-1 ao minuto 88, mas sofreu o 2-1 aos 90, deixando a equipa com os mesmos pontos e no 16º posto da classificação.