Pedro Nuno dedica golo a infectados pela covid-19

Herói da qualificação do Moreirense para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, Pedro Nuno dedicou golo a infetados pela covid na equipa de Moreira de Cónegos

Autor do golo da qualificação do Moreirense para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, Pedro Nuno ofereceua vitória aos companheiros do Moreirense e ao novo treinador, César Peixoto, infetados pela doença

"Gostaríamos ter todo grupo presente, ma não foi possível. Comunicámos no intervalo e a vitória vai para todos os que estiveram em casa e não puderam vir por causa da covid", afirmou, ele também comentou o esforço extra no relvado por se tratar da estreia do novo treinador. "Influenciou também", admitiu.

Além do treinador César Peixoto, o adjunto João Correia também testou positivo ao coronavírus. O Moreirense foi assolado há duas semanas por um surto de covid-19, que originou 30 casos na estrutura. A maioria esteve assintomática, mas as atividades estiveram suspensas no clube entre 3 e 12 novembro.

A vitória e qualificação na Taça de Portugal veio com um sabor especial por todo contexto, afirma Pedro Nuno. "Sabíamos que seria um jogo difícil, que íamos encontrar dificuldades", disse, concluindo com o objetivo da equipa. "Queremos sempre chegar à final. Vamos esperar a próxima eliminatória e vencer jogo a jogo com esse objetivo", concluiu