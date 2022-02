Felipe Pires troca Moreirense por clube da Ucrânia

O avançado, de 26 anos, somou um golo em 23 jogos na segunda época pelos minhotos, mas nunca foi titular sob orientação de Ricardo Sá Pinto

Felipe Pires abandonou o Moreirense, da I Liga Bwin, para assinar por quatro anos com o Dnipro, anunciou o terceiro colocado da Liga ucraniana, no qual alinha o português Nélson Monte.

O avançado, de 26 anos, somou um golo em 23 jogos na segunda época pelos minhotos, mas nunca foi titular sob orientação de Ricardo Sá Pinto e ficou de fora das opções na goleada ao Belenenses SAD (4-1), na segunda-feira, da 21.ª jornada do campeonato.

Em conferência de imprensa, o treinador dos cónegos admitiu hoje o desejo de Felipe Pires em rumar ao futebol estrangeiro, numa altura em que a janela de transferências de inverno está encerrada em Portugal, mas continua aberta na Ucrânia até 02 de março.

A saída do extremo deve render pouco mais de um milhão de euros (ME) ao Moreirense, que já tinha lucrado em janeiro com as vendas do defesa Abdu Conté aos franceses do Troyes (2,7 ME) e do médio Filipe Soares aos gregos do PAOK Salónica (2,8 ME).

Nascido em São Paulo, Felipe Pires formou-se no Red Bull Brasil e subiu ao Red Bull Salzburgo em 2014/15, vencendo dois campeonatos e uma Taça da Áustria, por entre uma cedência ao Liefering, até assinar pelos germânicos do Hoffenheim, em 2015/16.

O avançado nunca se estreou pelo clube da Bundesliga e esteve emprestado a FSV Frankfurt (2015/16), Áustria de Viena (2016-2018), aos brasileiros do Palmeiras (2019) e do Fortaleza (2019) e ao Rijeka, pelo qual conquistou a Taça da Croácia, em 2019/20.

O Moreirense, 15.º classificado, com 19 pontos, visita o rival minhoto Famalicão, 17.º e penúltimo, com 17, no domingo, às 15:30, no Estádio Municipal de Famalicão, em duelo da 22.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.