Zainadine quer seguir no Marítimo: "Até baixo 50% no ordenado"

Zainadine disse a O JOGO que quer ficar no Marítimo, estando disposto a cortar no salário.

Zainadine assumiu, em declarações a O JOGO, que quer continuar a vestir de verde-rubro na próxima época e, para isso, até está disposto a ganhar menos. "Quero continuar no Marítimo. Não posso abandonar o clube neste momento em que ele mais precisa de mim", diz o central, vincando que a decisão não depende dele: "Já disse a pessoas do Marítimo que estou disposto a baixar 50 por cento do meu ordenado para continuar aqui. Esse é o meu objetivo."

Reafirmando o grande amor ao clube insular, que desceu à II Liga 38 anos depois, o internacional moçambicano declara-se maritimista. "Gosto do Marítimo, sinto o Marítimo, e não faz sentido deitar a toalha ao chão. Tenho propostas todos os dias para sair, mas vou ficar", garante.

Zainadine vê como normal a debandada de jogadores que não querem jogar a II Liga, mas o seu desejo é o oposto. "Se eu abandonasse o clube agora, que exemplo estaria a dar aos meus filhos ao deitar a toalha ao chão?", atira.