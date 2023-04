Zainadine: "Claramente que falta uma sequência de vitórias"

Central do Marítimo mostra confiança para o que resta de temporada. Vitória frente ao Paços foi importante na luta pela salvação.

O defesa Zainadine disse esta terça-feira que o Marítimo quer afastar-se cada vez mais da zona de despromoção direta na I Liga, referindo que a equipa necessita de uma sequência de vitórias no campeonato.

"Claramente que falta uma sequência de vitórias. Todas as equipas almejam ter uma sequência de vitórias e nós não fugimos à regra e vamos dar o nosso máximo para poder sair de lá [Famalicão] com os três pontos", sublinhou o patrão da defesa maritimista à margem das celebrações do 17.º aniversário do Colégio do Marítimo.

Os verde rubros deram um passo importante na luta pela permanência na I Liga, ao vencerem, na última jornada, o Paços de Ferreira (3-1), aumentando para cinco pontos a distância para o rival, situado no primeiro lugar de despromoção direta, e encurtando para três a distância para o Estoril Praia, que ocupa o primeiro posto na zona de salvação.

"É bom, mas só vai ser melhor se conseguirmos alcançar o nosso objetivo que é ganhar o jogo que temos agora no sábado. Se não ganharmos o jogo não vai valer de nada", afirmou Zainadine, quando questionado sobre a jornada favorável aos madeirenses.

O central, de 34 anos, garantiu ainda que o mais importante é ganhar o próximo jogo diante do Famalicão, realçando que a equipa "tem em mente que irá ser um jogo difícil", dado ao bom momento que o adversário atravessa, mas enfatizando que o Marítimo "vai lá fazer o seu trabalho".

Os leões do Almirante Reis têm feito da sua casa o seu forte, mas fora de portas, não têm sido bem-sucedidos a alcançar as tão desejadas vitórias. "No futebol há momentos. Antes conseguíamos fazer mais pontos fora e agora as coisas inverteram-se. No passado também passámos por algo igual e acabamos por superar essa fase e é o que vamos trabalhar para conseguir fazer", adiantou o atleta, que cumpre a sétima temporada ao serviço dos "verde rubros".

Questionado sobre se a manutenção estará em luta até à última ronda, o defesa garantiu que "tudo irá depender do que vai ser feito dentro de campo". "Olhamos para cada jogo como uma final e se conseguirmos alcançar aquele que é o nosso objetivo que é ganhar e fazer a sequência de vitórias acredito que até lá já estará tudo decidido, mas para tal temos de ganhar", frisou.

Como um dos capitães da formação insular, Zainadine garantiu que não tem receio que a vitória diante dos castores traga algum relaxamento à equipa, "porque está ciente que sempre que ganhou logo em seguida as coisas não correram bem", revelando ainda que a lição foi aprendida.

Em Famalicão são esperados cerca de 250 adeptos maritimistas, adiantou o atleta natural de Maputo, sublinhando que "irão jogar não só pelos adeptos, mas pela Ilha da Madeira que merece o Marítimo na I divisão".

Os madeirenses ganharam outro fôlego na luta pela sobrevivência no principal escalão, mantendo-se no 16.º posto, lugar que dá acesso ao play-off de manutenção, com 22 pontos, visitando no sábado, às 15h30, o Famalicão, que ocupa o sétimo lugar, com 39, em partida da 29.ª ronda da I Liga de futebol.