Xadas, o golo ao FC Porto e o relvado: "Não estava apropriado"

Declarações à SportTV de Xadas, autor do golo do Marítimo no empate a um golo com o FC Porto.

O golo e o jogo: "Muito feliz pelo golo, é um ponto importante, contra uma grande equipa, mas fizemos um grande trabalho. Tentámos jogar, mas o campo não estava apropriado. Entrámos mal na primeira parte. Foi numa altura em que estávamos a equilibrar que sofremos, mas é de realçar o trabalho da equipa, o esforço."

Carreira: "A minha carreira está no ponto de ser relançada outra vez. Não fui feliz em Braga, vi para cá em busca de ser feliz. Os frutos colhem-se com trabalho."