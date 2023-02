Xadas e a entrada do Marítimo após o intervalo: "Não sei explicar..."

Declarações de Bruno Xadas, médio maritimista, após o Marítimo-FC Porto (0-2), partida relativa à 18.ª jornada da Liga Bwin.

Primeiro tempo de bom nível: "Fizemos uma grande primeira parte, merecíamos o empate ao intervalo. Tivemos as nossas chances, mas o FC Porto tem um guarda-redes que todos conhecem muito bem e fez duas grandes defesas. Na segunda parte, cometemos dois erros que se pagam caro contra uma grande equipa como o FC Porto. Vamos continuar a lutar para salvar este clube, que é o mais importante."

Quebra no início da segunda parte: "Não sei explicar. Baixámos os índices de agressividade e intensidade nos primeiros dez minutos da segunda parte e pagámos caro pelos erros. Tentámos ir para cima, tivemos oportunidades, mas não a clarividência. No entanto, estamos cá para manter o Marítimo no lugar que merece.