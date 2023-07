Vojvodina segura Baraye, alvo senegalês do Marítimo

Barcelos, 09/02/2021 - O Gil Vicente Futebol Clube esta noite o Sporting Clube de Portugal no Estádio Estádio Cidade de Barcelos em jogo a contar para a 18ª jornada da I Liga 2020/2021. Baraye ; Sebastián Coates (Miguel Pereira/Global Imagens)

No radar do Marítimo, o senegalês Yves Baraye fez na noite desta quinta-feira o primeiro jogo oficial desta época pelo Vojvodina, mais precisamente frente ao APOEL, equipa do Chipre treinada por Sá Pinto.

O extremo que em Portugal atuou no Gil Vicente e na B SAD já esteve neste defeso a um passo dos madeirenses, mas o clube sérvio decidiu segurá-lo, pelo menos para já, enquanto estiver a disputar a Liga Conferência.

O Vojvodina perdeu por 2-1 em casa do APOEL, mas dentro de uma semana joga a segunda mão em casa, para decidir o apuramento para a terceira eliminatória da prova.

Baraye tem 31 anos e contrato por mais uma época com o Vojvodina.