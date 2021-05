Vitória do FC Porto em Vila do Conde selou permanência do Marítimo

Madeirenses vão entrar em campo este domingo já com a manutenção garantida.

A vitória do FC Porto por 3-0 no reduto do Rio Ave no sábado, "fechou" as contas da permanência do Marítimo, que este domingo vai entrar em campo, frente ao V. Guimarães (20h00) já com a manutenção na Liga NOS no bolso.

Uma vez que os madeirenses detêm vantagem no confronto direto com o Rio Ave, sabem que terminarão sempre à frente dos vilacondenses, mesmo que não pontuem nos últimos dois jogos no campeonato.

E, na eventualidade de cinco equipas terminarem a Liga com 34 pontos (Marítimo, Portimonense, Boavista, Rio Ave e Farense), a equipa de Julio Velázquez tem vantagem num "mini-campeonato" de contas da permanência.