Julio Velázquez, treinador do Marítimo

Redação com Lusa

Declarações de Julio Velázquez, treinador do Marítimo, depois da derrota em casa do Sporting, para a sétima jornada do campeonato.

A partida: "Fizemos um grande jogo em termos de atitude e organização. Fizemos um grande jogo, mas não podemos esquecer que jogámos contra o campeão. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. No jogo de hoje [sexta-feira] vejo coisas muito positivas e por isso estou orgulhoso pelo trabalho dos jogadores. A nível defensivo estivemos extraordinários e, ofensivamente, sabíamos que não íamos dominar em Alvalade. As pessoas falam como se fosse fácil tirar pontos a Sporting, Benfica e FC Porto, mas não é. Claro que estamos aborrecidos por sofrer um golo aos 90+6 minutos, mas se hoje tivemos esse azar, acredito que de uma próxima vez pode ser a nosso favor."

Percurso: "Levamos sete jogos, já jogámos com três das melhores equipas do país e quatro com equipas da nossa dimensão. Por isso, acho que estamos dentro dos nossos objetivos e a fazer a época que temos de fazer."

Penálti: "No lance do golo acho que é penálti. Temos de ser justos. Podíamos ter sofrido golo antes, ficámos tristes de ter acontecido no final, mas é um lance de grande penalidade".