Vasco Seabra: "Parece-me descabido retirar um treinador de um jogo por causa disto"

Declarações do treinador Vasco Seabra após o Vizela - Marítimo (1-1), jogo da 33.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre o jogo: "Foi um bom jogo, um bom espetáculo entre duas boas equipas num ambiente fantástico. Dou os parabéns ao Vizela pela permanência garantida. Na primeira parte, estávamos a conseguir sair. Desmontámos a pressão [do adversário] várias vezes, mas não tivemos tanta chegada ao último terço quanto desejávamos. Estávamos sempre a pedir a bola no pé, o que permitia ao Vizela reagrupar-se [defensivamente]. Para a segunda parte, falámos que, em termos defensivos, estávamos bem. Faltava a aceleração após bater a pressão [do Vizela]. Na segunda parte, voltámos ao domínio territorial para o [nosso] meio-campo ofensivo, tivemos oportunidades e só faltaram mesmo os golos para vencermos."

Sobre o resultado: "A justiça ou injustiça é sempre difícil [de definir]. Tivemos oportunidades muito boas, mas o Vizela também teve algumas claras."

A exigência e o árbitro: "Sou exigente com os meus jogadores. Para mim, é inconcebível que, a cada segundo que treinemos ou joguemos, não o façamos no limite. Este é um jogo de emoções. O estádio estava praticamente cheio, com um ambiente fantástico, e tínhamos acabado de sofrer um golo. Parece-me completamente descabido que um treinador seja expulso porque diz "marca mas é a falta que tens de marcar". Parece-me descabido retirar um treinador de um jogo por causa disto. Tenho um enorme respeito pelo árbitro e por toda a gente, mas também pela minha profissão e pelo Marítimo. Não me parece certo que possam brincar com esta facilidade com a nossa profissão.

Padel: "O Álvaro Pacheco é muito efusivo [a propósito dos festejos da manutenção pelo treinador do Vizela]. Temos uma relação de amizade há muitos anos. Durante 90 minutos, foi o meu "maior inimigo", mas, assim que acabou o jogo, somos amigos de longa data, com um respeito muito grande um pelo outro. Quando é meu parceiro de padel, tentamos "dar cabo" dos outros. Neste caso, tentámos "dar cabo um do outro"."