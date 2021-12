Vasco Seabra: "Jorge Jesus não estar no banco do Benfica? É claro que é diferente"

O Marítimo, nono classificado, com 14 pontos, defronta o Benfica, que se encontra na terceira posição, com 34, no domingo, às 17:00, no Estádio da Luz, com arbitragem de António Nobre da AF de Leiria.

O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, admitiu que o embate da 15.ª jornada da Liga Bwin, no estádio do Benfica, será "diferente" sem o técnico Jorge Jesus no banco de suplentes.

"Jorge Jesus não estar no banco, é claro que é diferente. Não tenho dúvidas que o treinador adjunto, João de Deus, vai estar no banco e tem uma ligação total com Jorge Jesus. A equipa sabe o que fazer, não tenho dúvidas nenhumas disso", salientou Vasco Seabra, em conferência de imprensa.

A ausência do técnico encarnado, suspenso por 15 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, não é vista como uma vantagem pelo treinador maritimista, apesar de descrever Jorge Jesus como uma "referência para todos os treinadores portugueses".

Para enfrentar "uma das melhores equipas da Europa", o treinador verde e rubro espera um Marítimo "destemido", mas não esquece o lado dominador dos encarnados, acentuado pelo fator casa.

"Se queremos, contra o Benfica, ter maior domínio, maior posse de bola, maior capacidade para jogar no meio-campo ofensivo? Queremos, mas sabemos que o Benfica é uma equipa dominadora, que, jogando no seu estádio, é ainda mais", frisou.

Os leões do Almirante Reis não pontuam na Luz há 12 anos, dado desvalorizado pelo timoneiro, que garantiu que o "histórico vale o que vale", sublinhando que "o grupo e os treinadores são diferentes".

"Sabemos que se cada um de nós estiver no seu melhor e sentir orgulho daquilo que foi a nossa capacidade de entrega e trabalho durante os 90 minutos, sentimos que vamos ser uma equipa capaz de competir e criar problemas", reforçou o técnico, de 38 anos.

Por outro lado, Vasco Seabra não tem dúvidas de que o Marítimo vai passar dificuldades, mas admitiu que o objetivo passa por "olhar para o adversário com vontade de lhe criar dificuldades também".

O treinador do emblema madeirense defende que o grupo tem de estar "preparado para todos os momentos do jogo, porque o Benfica é fortíssimo em todos eles".

"O Benfica é uma equipa fortíssima, muito bem treinada, com muitos jogadores de qualidade, mas independentemente do adversário que vai estar do outro lado nós temos um pensamento muito grande em nós e naquilo que somos capazes de fazer", afiançou.

Sob o comando de Vasco Seabra, o Marítimo ainda não perdeu nenhum jogo, tendo vencido o Paços de Ferreira (2-0) e o Santa Clara, na última jornada, por expressivos 4-1 e, empatado no reduto do Boavista (1-1).

"Temos vindo a conseguir produzir algumas coisas que são o que nós pretendemos. É o caminho que queremos seguir, mas também sabemos que é um caminho que começou há pouco tempo, que necessita de muito trabalho e de muita entrega por parte de todos", referiu.

De regresso às opções de Vasco Seabra está o defesa Zainadine, que cumpriu castigo diante do Santa Clara, após a expulsão no Bessa, por acumulação de cartões amarelos.