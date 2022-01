Vasco Seabra: "Fomos algo felizes na parte final"

O treinador do Marítimo falou no final do encontro com o Braga

Vitória em Braga: "Uma vitória da raça, da organização, do espírito e sacrifício. Coletivamente, em termos de defesa, estivemos muito bem. Na primeira parte, com um ligeiro ajuste na primeira fase de pressão. O Braga empurrou-nos em alguns momentos, estávamos a jogar num campo de uma das melhores equipas da Liga, que só tinha uma derrota, contra o campeão nacional, que tem um excelente treinador e individualidades muito boas.

Isso só reforça o que a equipa conseguiu fazer. Dedicação total ao jogo, jogadores que não entraram com espírito fantástico. Esta positividade e alegria da equipa demonstra o que nós somos. Um grupo que se une, que luta muito, que quer dominar. Não foi possível dominar com bola, hoje, mas em termos globais mantivemos o Braga longe da nossa baliza.

Tentámos sair com mais qualidade, as pessoas não pensem que não queríamos sair. O nível de transição defensivo do Braga foi muito forte. A verdade é que não conseguimos no momento ofensivo, mas fomos muito fortes no momento defensivo. Fomos algo felizes na parte final, mas temos procurado a felicidade pela forma como nos dedicamos ao jogo. Cada centímetro de relva é muito caro.

Palavra para os adeptos que vieram e os que não vieram, que vão encher o Caldeirão no próximo jogo."

Próximos jogos: "Temos vindo a falar sobre isso. Amanhã temos viagem às 6h da manhã, voltamos à Madeira, a nossa casa, mas terça-feira temos treino, temos de treinar muito e bem, este é o nosso sentimento. Não vale a pena pensar muito à frente, porque temos de focar-nos no essencial, que é o próximo treino."

Mercado: "Sim, o nosso intuito é preservar o plantel. Valorizámos os jogadores que temos, estamos felizes com eles, o desafio tem sido estar atentos ao mercado. Pode aparecer uma situação de acrescento de qualidade, estamos sempre abertos a isso. E também alguma saída. Os jogadores estão a valorizar-se e alguém pode querer comprar. Muito satisfeitos com eles, ambição muito grande de trabalhar."