Vasco Seabra: "Foi pena o golo anulado, daria uma resposta fantástica"

Declarações de Vasco Seabra, treinador do Marítimo, após o empate a um golo frente ao Sporting, na ronda 24 do campeonato.

O empate: "Foi um jogo difícil contra o campeão nacional, que está a lutar pelo titulo, sabendo que teria de fazer tudo para vencer. Tenho a destacar o nosso compromisso e organização coletiva, mesmo com a mudança do sistema que alternava a pressão que tivemos de fazer no meio-campo, e com as aberturas do Bragança e Matheus Nunes para as laterais. Penso que a nossa equipa teve sempre qualidade no jogo."

O que faltou para vencer: " Queríamos ter conseguido a vitória, mas penso que também não seria justo pelo que aconteceu. Faltou fazer mais mossa na segunda parte, na forma como saímos, e criar mais perigo. Foi pena o golo anulado, daria uma resposta fantástica ao golo do empate. Sentimos o caldeirão cada vez mais forte e unido para juntos vencermos as adversidades."

Paulinho e Slimani no ataque do Sporting: "Não fiquei surpreendido. Estar Ugarte com Bragança e Matheus Nunes a ter capacidade para ir aos corredores e sempre um ponta de lança a fixar a linha defensiva e outro a baixar para dar apoio, criou dificuldades em pressionar mais forte. O Sporting teve mérito pela forma como nos bloqueou nessa zona".