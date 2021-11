Vasco Seabra estreia-se com vitória no Marítimo e admite: "Ainda há um receio natural..."

Declarações de Vasco Seabra, treinador do Marítimo, após a vitória este domingo com o Paços de Ferreira (2-0), em jogo da 12.ª jornada da Liga Bwin, no Funchal.

Estreia do treinador: "Mais do que a estreia [oficial no comando técnico] é importante os jogadores sentirem que são capazes de fazer coisas boas, de serem competitivos, de saberem que podem disputar o jogo e que podem olhar para a baliza do adversário, porque têm armas e condições para poder chegar lá."

Adeptos: "A equipa esteve na fase inicial um bocadinho ansiosa, na fase final também, porque queria agarrar a vitória que já fugia a algum tempo. Hoje foi muito importante voltar ao "caldeirão". Sentimos o calor dos adeptos connosco, as nossas cores nas cadeiras."

Receio: "Jogar para a frente mais vezes é uma coisa que nós queremos fazer, mas ainda há um receio natural, o que é perfeitamente normal. Sentimos jogadores com personalidade e vontade de virar a página".