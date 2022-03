Vasco Seabra: "Estiveram duas grandes equipas em campo, os jogadores não podem jogar sem braços"

Declarações do treinador do Marítimo, no final do encontro com o Gil Vicente (1-1)

Jogo e resultado: "Foi um excelente jogo, a primeira parte muito mais do nosso lado, contrariámos a pressão do Gil Vicente, que teve muitas dificuldades em pressionar como tem feito às outras equipas. Fizemos um golo, outro anulado, e tivemos várias chegadas à área, o nosso golo passa por sete ou oito jogadores nossos, desde o guarda-redes, tivemos mais critério na bola e em zonas mais altas. Na segunda parte, o Gil Vicente entrou mais forte, os primeiros 25 minutos foram muito difíceis para nós, defendemos um pouco mais baixo, mas com poucas oportunidades para o Gil Vicente. Nos últimos 15 minutos, o Marítimo voltou acrescer e a ser mais como na primeira parte. Parabéns ao Gil Vicente pelo campeonato e excelente campanha que está a fazer e parabéns aos nossos jogadores porque se bateram bem."

Penálti: "Estiveram duas grandes equipas em campo, os jogadores não podem jogar sem braços, a bola vem da cabeça para o braço, parece-me exagerado, mas deixo essa análise para vocês [jornalistas]. Mas, mais do que isso, são os critérios das faltinhas aqui e ali. O jogo teve paragens desnecessárias, o árbitro deu sete minutos e acho bem que tenha dado."

Estreia a titular de Miguel Sousa: "É um reforço que trouxemos da equipa B, joga muito bem entre linhas, tem muita capacidade de leitura do jogo, é um jogador muito técnico e um cérebro que lê tudo muito antecipadamente, queremos que ele cresça na equipa A para ele se superar e a resposta dele foi muito boa."