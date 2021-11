Vasco Seabra diz que quer "voltar a ter o caldeirão dos Barreiros a ferver"

Redação com Lusa

Vasco Seabra garantiu que um dos principais objetivos passa por fortalecer a ligação com os adeptos do Marítimo, levar mais gente ao estádio e "voltar a ter o caldeirão [dos Barreiros] a ferver".

O treinador Vasco Seabra disse, esta segunda-feira, que pretende tornar o Marítimo numa equipa mais "combativa e competitiva", após suceder ao espanhol Julio Velázquez no comando técnico da equipa da Liga Bwin.

"É um clube com uma dimensão muito grande que ganha uma nova alma neste momento. Chegamos com uma vontade muito grande de jogar para ganhar e de sermos uma equipa que domina, que quer jogar para a baliza do adversário, ser combativa e competitiva", sublinhou o treinador, de 38 anos.

Vasco Seabra chegou à Madeira para cumprir a sua quarta experiência na I Liga, após orientar Paços de Ferreira, Boavista e Moreirense, garantindo que um dos principais objetivos passa por fortalecer a ligação com os adeptos, levar mais gente ao estádio e "voltar a ter o caldeirão [dos Barreiros] a ferver".

Sobre o plantel, o técnico natural de Paços de Ferreira revelou ter confiança nos jogadores disponíveis, enaltecendo a sua entrega e compromisso na procura da vitória, mas "que por esta ou aquela razão as coisas não estavam a acontecer".

"Queremos fazer parte de uma nova forma de estar e da alteração deste paradigma. Enquadramo-nos nas ideias daquilo que nos apresentaram com o objetivo de sermos uma equipa ambiciosa que luta desalmadamente pelos valores do clube", destacou a primeira contratação da nova direção do Marítimo, liderada por Rui Fontes.

A estreia de Vasco Seabra no comando técnico verde rubro será frente ao Paços de Ferreira, em 28 de novembro, quando os insulares receberem o emblema pacense, em jogo da 12.ª jornada da I Liga.

"O único desafio que temos é preparar o jogo com o Paços de Ferreira com vontade de o vencer e, com a alma maritimista, conseguirmos ser uma equipa muito competitiva. Vamos ter de dar tudo e o adversário tem de sentir que jogou contra o Marítimo", frisou o sucessor de Julio Velázquez.

A nova equipa técnica liderada por Vasco Seabra é composta pelos adjuntos Cláudio Botelho e João Diogo, o preparador físico Bruno Pereira e como observador/analista Nelson Duarte. Continuam a integrar a equipa de trabalho o treinador de guarda-redes José Manuel e o fisiologista Ricardo Henriques.

A contratação de Vasco Seabra ocorreu pouco depois da vitória de Rui Fontes nas eleições do clube, derrotando o antigo presidente Carlos Pereira, e numa altura em que ainda não foi nomeada a nova administração da SAD, cuja Assembleia-Geral está marcada para 2 de dezembro.

Segundo o atual presidente do Marítimo, Rui Fontes, a SAD enfrenta uma fase transitória, tendo "sido possível substituir dois antigos administradores da atual SAD por dois da nova", permitindo estas tomadas de decisão.

"O futebol do clube não pode parar, é a nossa mola impulsionadora e, como tal, era da máxima urgência resolvermos o problema. Escolhemos um técnico jovem, ambicioso, competente e que combina perfeitamente com aquilo que nós queremos para a nova estrutura profissional do futebol do Marítimo", referiu Rui Fontes.

O presidente insular reiterou os objetivos para a equipa de futebol do clube.

"Queremos que o futebol do Marítimo deixe de ser aquilo que tem sido nos últimos anos. Queremos que o Marítimo cresça, seja mais ambicioso e ao seu nível", adiantou Rui Fontes, admitindo que uma qualificação europeia não é o objetivo imediato, mas sim "construir ao longo dos anos uma equipa que corresponda à história do clube".

O dirigente admitiu ainda persistirem dúvidas se o relvado do recinto maritimista vai estar apto para receber o Paços de Ferreira, em 28 de novembro.

"Há uma zona junto à baliza que não apanha sol e que, neste momento, a sementeira ainda está muito fresca para acontecer um jogo, porque pode destruir tudo e temos de voltar a novamente a parar muito mais tempo", destacou o presidente insular, sublinhando que "se não houver garantias" terá de efetuar mais um jogo no Estádio da Madeira, casa do rival Nacional.