Vasco Seabra chega este sábado ao Funchal para assinar pelo Marítimo

Vasco Seabra orientou Moreirense, Boavista e Paços de Ferreira na I Liga, num total de 63 jogos, com um saldo de 16 vitórias, 25 empates e 22 derrotas. O percurso de treinador começou em 2006, como adjunto na equipa sub-19 do Paredes

Consumada a saída do espanhol Julio Velázquez, Vasco Seabra é o homem que se segue na liderança do comando técnico do Marítimo.

A nova Direção do emblema madeirense entende que o técnico é a pessoa ideal para retirar de imediato a equipa do fundo da tabela classificativa - tem apenas uma vitória em 11 jornadas - e para ser o "comandante" de um plantel que, na próxima janela de transferências, deverá sofrer uma reformulação, com a entrada de reforços, de forma a garantir a permanência o mais rapidamente possível.

Contactado por O JOGO, o treinador não quis comentar o assunto, mas o nosso jornal apurou que Vasco Seabra, de 38 anos, chega este sábado ao Funchal para assinar um contrato válido por uma época e meia.

O anúncio da sua contratação será feito pelo Marítimo nos próximos dias, estando previsto que inicie os trabalhos com o plantel maritimista na segunda-feira. Com Vasco Seabra chegam, pelo menos, três dos adjuntos que o têm acompanhado em equipas técnicas anteriores.

Natural de Paços de Ferreira, o treinador está sem clube desde a saída do Moreirense, no final da temporada passada, e no seu currículo conta ainda com passagens pelo Boavista, Paços de Ferreira (ambos na I Liga), Famalicão e Mafra (estes da II Liga).