Vasco Seabra após Benfica-Marítimo: "Foi basicamente um jogo com pouca história"

Declarações de Vasco Seabra, treinador do Marítimo, à BTV, após a goleada sofrida este domingo com o Benfica (7-1), no estádio da Luz, em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga Bwin.

Análise da goleada sofrida: "Foi basicamente um jogo com pouca história. Penso que o Benfica acabou por fazer o golo logo na primeira vez que chegou à nossa baliza. E depois a nossa resposta parece-me que foi boa. Quisemos competir, olhar mais para a frente, pressionar alto também e acabámos por sofrer um golo logo a seguir com um lance até algo esquisito e depois o resultado acaba por se avolumar. Não tivemos depois capacidade para conseguir acalmar outra vez e mantermos o nosso registo. Infelizmente, é uma derrota que nos dói, um resultado que pesa naturalmente porque é sempre duro sofrer tantos golos. Nos últimos três jogos tínhamos sofrido dois golos e conseguimos estancar quase todas as oportunidades na nossa baliza e neste jogo não conseguimos. E tal como temos feito quando ganhamos, temos 24 horas para sermos felizes e agora temos 24 para sofrer e na terça-feira voltar com entusiasmo ao máximo para dar uma resposta."

Resultado demasiado: "A verdade é que nós quisemos ser iguais a nós mesmos e assim encaramos os nossos jogos. Infelizmente o resultado avolumou-se para números que parecem demasiados porque também nos últimos 15 minutos a equipa fica muito batida. Penso que nós conseguimos efetivamente garantir muitas coisas positivas. Agora, também tivemos outras em que cometemos erros, com perdas de bolas contra um adversário tão forte é mais difícil conseguir anular os momentos de transição porque são fortíssimos neste momento e nos expusemos em algumas situações e diminuímos a nossa taxa de agressividade."

Derrota pesada: "A equipa vai reagir da mesma forma que reage quando nós vencemos. Nós fizemos três jogos e sete pontos e falámos durante a semana, quando cada um de nós dá o melhor que tem, nós sentimos depois o descanso na cama porque sabemos que as coisas vão acontecer. Hoje não aconteceu, infelizmente cometemos os nossos erros. Mas a equipa tem alma, tem determinação. E este foi um resultado que não queríamos que acontecesse. Tivemos um percalço. Quando nascemos, também não começamos a andar, engatinhamos, de vez em quando damos uns tropeços. Estamos tristes, desiludidos, mas é como falei há pouco: temos 24 horas para nos recuperar e voltar na terça-feira com alegria máxima."