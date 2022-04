Vasco Seabra: "André Ferreira não nos deixou reentrar no jogo"

Declarações do treinador Vasco Seabra após o jogo Paços de Ferreira - Marítimo, que terminou com a vitória dos pacenses, por 2-0, da 29.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre o jogo: "Houve mais demérito nosso nos golos, com erros não provocados que nos condicionaram. Na primeira tivemos qualidade no jogo, bem disputado, e aqueles detalhes fizeram a diferença. O André Ferreira, com duas grandes defesas, também não nos deixou reentrar no jogo."

Bola no poste: "Entrámos bem nos primeiros 15 minutos da segunda parte, mas, depois, ficámos intranquilos. Terminámos bem o jogo, com a bola no poste que nos fazia reentrar no jogo, mas estou orgulhoso dos jogadores e da entrega. Vamos continuar a ser a mesma equipa nesta fase menos positiva".