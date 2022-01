Um regresso de peso nos convocados do Marítimo para o jogo com o FC Porto

Médio estava ausente desde novembro devido a uma entorse no joelho esquerdo.

O regresso de Bruno Xadas à lista de convocados do Marítimo é a grande novidade no lote de Vasco Seabra para a visita ao FC Porto, no domingo, para a 20.ª jornada da I Liga.

Vasco Seabra já tinha dado a entender na antevisão ao encontro no Dragão, realizada esta sexta-feira, que o médio poderia ser opção, visto já estar a treinar há duas semanas e meia com o restante plantel e "já apresentar índices capazes de poder ir a jogo".

Bruno Xadas esteve fora das opções do sucessor de Júlio Velázquez no cargo, que já disputou oito partidas ao leme dos verde rubros, tendo o médio contraído no fim de novembro uma entorse no joelho esquerdo, que o afastou da competição.

Em sentido inverso, o ponta de lança Joel é a saída já anunciada do lote de eleitos por cumprir um jogo de castigo frente ao atual líder do campeonato, consequência da expulsão, com vermelho direto, diante da Belenenses, num encontro que terminou 1-1.

Falham também a deslocação ao norte do país Jorge Sáenz e Ricardinho, que, segundo o emblema madeirense, "continuam o programa específico de reabilitação". O defesa-central a contas com um estiramento do ligamento colateral interno do joelho e o avançado com uma tendinite do rotuliano.

O Marítimo, nono classificado, com 24 pontos, visita o FC Porto, atual líder da I Liga com 53, em jogo da 20.ª jornada, agendado para as 20:30 de domingo.

A lista de 20 convocados

Guarda-redes: João Miguel Silva e Paulo Victor.

Defesas: Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine, China, Leo Andrade e Victor Costa.

Médios: Guitane, Beltrame, Edgar Costa, Iván Rossi, Diogo Mendes, Bruno Xadas e Pedro Pelágio.

Avançados: André Vidigal, Alipour, Rúben Macedo, Clésio Baúque e Henrique.