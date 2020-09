Um reforço a chegar ao Marítimo e Amir falado para substituir Beto

Lateral-direito já se encontra no Funchal para assinar pelo emblema madeirense.

O lateral-direito Cláudio Winck já se encontra no Funchal para assinar pelo Marítimo. O brasileiro, de 26 anos, que acertou recentemente a rescisão com o Vasco do Gama, do Brasil, vai assinar um contrato por três épocas e nos próximos dias deverá ser oficializado como o último reforço do plantel de Lito Vidigal.

Entretanto, de acordo com a imprensa turca, o Goztepe, 11.º classificado da última edição da I liga turca, está a estudar a possível contratação do guarda-redes Amir.

O internacional iraniano, que tem mais um ano de contrato, é um dos principais nomes para substituir o internacional português Beto, de 38 anos, que abandonou o clube.