Um jogador do Marítimo em destaque: "Tem potencial para os melhores de Portugal..."

Luíz Carlos Winck, 17 vezes internacional pelo Brasil, analisa as três temporadas do sobrinho nos insulares, numa altura em que o lateral está em final de contrato e de saída

Cláudio Winck foi o grande responsável por ter carimbado a presença do Marítimo no play-off de sobrevivência na I Liga, uma fuga à descida direta após um golo oportuno do lateral brasileiro diante do Vizela. Aos 29 anos, Winck está prestes a completar a terceira época nos Barreiros, tendo atingido os 100 jogos com a camisola dos insulares, num duelo em que foi decisivo, provando ter sido um dos reforços mais bem rentabilizados num passado recente mais constrangedor do Marítimo.