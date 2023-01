Um "até breve" ao Marítimo: "Vesti honradamente a camisola"

Avançado Joel prossegue a carreira no futebol da Arábia Saudita.

O avançado Joel Tagueu já se encontra na Arábia Saudita para integrar o Al Hazm, emprestado pelo Marítimo até ao final da época.

A mesma fonte do clube madeirense deu ainda conta à Lusa que a transferência do ponta de lança camaronês poderá passar a título definitivo "caso sejam cumpridos alguns objetivos desportivos" no emblema que milita na II Liga saudita.

O atleta recorreu este domingo às suas redes sociais para deixar uma mensagem a todo o universo maritimistas. "Vesti honradamente a camisola do Marítimo e dei o melhor de mim para que o Marítimo tivesse sempre os melhores resultados. Experimentei momentos difíceis e outros felizes e de grande realização. Hoje, escrevo para me despedir de vocês, mas não digo adeus, digo apenas até logo", escreveu Joel Tagueu , terminando a publicação com um "até breve".

O jogador chegou pela primeira vez à Madeira cedido pelos brasileiros do Cruzeiro em janeiro de 2018 e, após duas épocas a título de empréstimo, o conjunto insular adquiriu o passe do avançado, em agosto de 2020, após terminado o vínculo contratual do camaronês com o emblema de Belo Horizonte.

O avançado, de 29 anos, cumpriu seis temporadas ao serviço dos leões do Almirante Reis e assinou o seu nome na história do emblema madeirense ao marcar o golo 1.500 do Marítimo na I divisão, em abril de 2021, na vitória caseira diante do Braga (1-0).

De leão ao peito realizou 144 partidas oficiais e apontou 41 golos, tendo sido o melhor marcador do conjunto insular na época transata, com nove golos apontados.

Na presente temporada o internacional pelos camarões apenas registou um tento, nos 18 encontros disputados.

No emblema saudita, treinado pelo português Filipe Gouveia, vai dividir o balneário com Ola John, que disputou igualmente a I Liga portuguesa, ao serviço de Benfica e do Vitória de Guimarães.

O avançado Joel Tagueu é a quarta saída do emblema insular nesta janela de transferências, tendo Joel Soñora, Miguel Sousa e Clésio Baúque rescindindo contrato com os verde rubros.