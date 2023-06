Tulipa e um banco que está livre: "Fui feliz no Marítimo"

Tulipa já não é o treinador do Vizela

Treinador de 50 anos está sem clube desde que deixou o Vizela no 10.º lugar da I Liga. Também há rumores sobre o interesse em Sérgio Vieira

Apesar de ser um dos treinadores falado para suceder a José Gomes no comando técnico do Marítimo, Tulipa assumiu, a O JOGO, que não teve nenhuma conversa com o clube insular.

Consumada a saída de José Gomes, o clube insular está no mercado para apresentar o quanto antes um treinador que possa devolver os verde-rubros à I Liga.

Tulipa assumiu que não teve conversações. "Não falaram nada comigo", garante.

O treinador assume que o Marítimo seria um clube interessante. "Todos são do agrado quando se está no mercado", afirma o técnico de 50 anos, que está sem clube.

Tulipa passou pelo Marítimo há duas épocas nos sub-23, onde também já tinha sido futebolista na época 1988/1989. "Fui feliz no Marítimo. Fiz um bom trabalho nos sub-23. Depois quis dar um passo em frente. Correu bem em Vizela. Agora é esperar para ver o que acontece".