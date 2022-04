Três alterações nos convocados do Marítimo para o jogo com o Tondela

Vasco Seabra promoveu três mexidas na lista de eleitos em comparação com o empate em Barcelos.

O Marítimo anunciou três alterações na lista de convocados para a receção ao Tondela, para a 28.ª ronda da Liga Bwin, marcada pelos regressos de Edgar Costa, Iván Rossi e Moisés Mosquera à lista de opções.

Vasco Seabra promoveu três mexidas na lista de eleitos em comparação com o empate em Barcelos (1-1) na jornada transata, sacrificando Ricardinho devido ao regresso de Edgar Costa, que cumpriu castigo diante do Gil Vicente.

De saída, por suspensão, estão o médio Pedro Pelágio e o defesa Matheus Costa, sendo que o último tem sido opção desde que Vasco Seabra assumiu o plantel verde-rubro na 12.ª ronda da I Liga.

Para colmatar a ausência do defesa central entrou para a lista o jovem Moisés Mosquera, promovido em janeiro ao plantel principal.

Já o médio Iván Rossi, que não foi a jogo devido a uma indisposição no dia anterior ao embate do jogo com o Gil Vicente, está de regresso às opções do técnico natural de Paços de Ferreira.

Stefano Beltrame "prossegue o programa específico de recuperação à lesão que o tem impedido de dar o contributo à equipa nas últimas semanas", de acordo com o emblema madeirense, falhando o segundo encontro consecutivo.

No papel de anfitrião, o Marítimo, oitavo classificado, com 33 pontos, recebe o Tondela, que ocupa a 16.ª posição, com 22, no domingo, às 15:30, em partida da 28.ª jornada da I Liga de futebol, que conta com arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: Miguel Silva e Paulo Victor.

- Defesas: Cláudio Winck, Moisés Mosquera, Zainadine, China, Leo Andrade e Vítor Costa.

- Médios: Guitane, Edgar Costa, Iván Rossi, Diogo Mendes, Bruno Xadas, Miguel Sousa e André Teles;

- Avançados: André Vidigal, Alipour, Clésio Baúque, Henrique e Joel.