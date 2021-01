Treinador do Marítimo fala em "semana complicada" e aborda situação de Rodrigo Pinho

Milton Mendes comenta derrota em Guimarães, contra o Vitória, por 1-0, depois da eliminação da Taça de Portugal, frente ao Estoril.

Início do jogo: "A nossa equipa começou o jogo muito bem, depois de uma semana complicada. Tínhamos tido um jogo [derrota com o Estoril para a Taça de Portugal] e pairava uma dor em todo o clube. Fizemos um bom jogo. A equipa mostrou personalidade e uma disciplina tática muito boa. Sabíamos como o Vitória iria jogar, privilegiando os cruzamentos do Quaresma. Conseguimos estancar isso no primeiro tempo e tivemos as melhores oportunidades. No final do tempo, tivemos uma oportunidade claríssima.

Segundo tempo: "Na segunda parte, levámos um golo no início do segundo tempo. Isso dificultou a nossa estratégia. Mesmo assim, circulámos a bola. Tivemos um penálti, que, a meu ver, é penálti. Há um "pisão' dentro da área e qualquer coisa que desequilibre o jogador é falta. Depois, tirámos um central que já tinha amarelo e passámos a jogar em 4x3x3, com circulação de bola e triangulação, seguindo o nosso processo. O Vitória só criou perigo em contra-ataque no final. Os meus jogadores estão de parabéns, mas o resultado não apareceu. Estou satisfeito, mas estaria mais se tivéssemos ganhado ou empatado, pelo menos.

Falta de sorte: "Tem-nos faltado uma pontinha de sorte, mas a sorte procura-se. É importante dizer que a nossa equipa está jogando bem. Com o Paços de Ferreira, tivemos as melhores oportunidades no início. Depois, eles fizeram um golo na primeira parte e um segundo no início da segunda. A equipa abriu-se e perdeu o jogo [3-0]. Com o Estoril Praia, jogámos bem, marcámos um golo, tivemos mais oportunidades e sofremos um golo a acabar [o tempo regulamentar]. Depois, perdemos no prolongamento. A equipa tem personalidade. Tem faltado alguma concentração num ou noutro momento-chave."

Mercado: "A direção está a dar-nos jogadores no mercado de inverno. Isso dá alento à equipa. Temos mais um jogo na primeira volta [receção ao Sporting] para inverter esta série [negativa]. Já foi apresentado o Stefano Beltrame, um médio ofensivo, o Andreas Karo, defesa central que também joga a lateral, e o Sassá, um avançado [no mercado de inverno em curso]."

Rodrigo Pinho: "O Rodrigo Pinho veio de um período de paragem [devido ao novo coronavírus]. Enquanto esteve assintomático, fez trabalho à distância. Hoje, entrou em campo para nos ajudar. Não sei mais nada sobre o futuro dele [relativamente a uma possível saída]".