Torneio internacional Marítimo Centenário adiado para junho

Uma medida de prevenção devido ao coronavírus.

A oitava edição do torneio internacional jovem Marítimo Centenário, inicialmente marcado para abril, foi adiado para junho, entre os dias 18 e 24, devido à propagação do Covid-19.

Em comunicado, publicado no seu sítio oficial, o emblema verde rubro explica que as "restrições governamentais relacionadas com as medidas preventivas e de contingência à propagação da Covid-19" são a causa do adiamento da prova.

"O Torneio Internacional Marítimo Centenário é já uma marca registada do calendário do futebol jovem em Portugal, como demonstram as constantes participações de emblemas consagrados do futebol europeu, mas, apesar dos constrangimentos inerentes a uma mudança tão perto do 'timing', acreditamos que a segurança de todos os envolvidos é fundamental para o sucesso do evento", salientou o clube.

O comunicado informa ainda que os membros da organização do evento estão "disponíveis" para esclarecer os clubes participantes e "prestar apoio logístico" para assegurar que tudo corra de "forma favorável para todos".

As sete edições anteriores fazem com que a organização "encare o desafio com otimismo" para que o torneio de 2020 seja um "sucesso" e continue a receber um feedback positivo.