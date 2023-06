Declarações de Rui Fonte, presidente do Marítimo, à margem das eleições para a presidência da Liga Portugal, que decorrem esta quinta-feira, na sede daquele organismo, no Porto.

Pedro Proença contou com apoio unânime para se recandidatar a presidente da Liga. É a pessoa certa para continuar a obra iniciada em 2015?

"Com certeza que sim. Tive oportunidade de conhecer a Liga no seu início e, 20 anos depois, tenho oportunidade de conhecer a Liga. Está completamente diferente o seu funcionamento, o futebol também evoluiu muito e tudo isso deve-se ao excelente trabalho feito pelo dr. Pedro Proença, com a sua equipa, e também ao que os clubes fizeram no sentido de o ajudar a fazer todo este trabalho que está feito e que todos nós queremos que continue."

Espantado com a unanimidade?

"Não. Penso que quando o trabalho está bem feito e os clubes estão satisfeitos com esse trabalho, a unanimidade é natural que aconteça."

O que falta fazer?

"Falta muita coisa. Temos muitas preocupações em relação à questão dos direitos televisivos. Tudo o que seja receitas para o futebol são extremamente importantes e temos outros temas que serão debatidos neste novo mandato."