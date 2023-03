"Temos aceitado mediocridade por muito tempo no Marítimo. Chega"

Alex Bunbury avança com projeto e diz que "chega de mediocridade no Marítimo"

O antigo jogador do Marítimo Alex Bunbury apresentou um projeto de investimento para o emblema que milita na I Liga Bwin, sublinhando que "chega de mediocridade" e que a ideia passa por implementar excelência.

"Gostaria de colocar excelência do topo à base. Nada medíocre. Temos aceitado mediocridade por muito tempo. Chega. Quando eu joguei isso não era aceite. Quando jogava esperavam que ganhássemos jogos", disse o antigo avançado, que atuou nos verde rubros na década de 1990.

Agora na condição de investidor, o canadiano, de 55 anos, realizou uma reunião que teve a duração de duas horas com o presidente do emblema insular, Rui Fontes, no Complexo Desportivo do clube, em Santo António, para apresentar o seu projeto para o Marítimo.

"A reunião correu muito bem, foi o primeiro passo. Tendo em conta a conversa que tivemos, o presidente está em sintonia com as minhas convicções de que o Marítimo precisa de ser um clube maior, com jogadores melhores e melhores infraestruturas", afirmou Alex Bunbury, sem querer adiantar pormenores, dada a situação ainda prematura.

Alex Bunbury defendeu ainda que o emblema madeirense "deve ser uma equipa de topo em Portugal", reforçando a importância de apostar nas infraestruturas.

"Acho que o complexo [desportivo do Marítimo] tem um bom espaço para a academia e para a equipa feminina, mas acho que a outra localização onde a equipa A treina [Centro Desportivo da Madeira] podia ser um bom centro de treinos para a equipa principal. Acho que não deveriam estar aqui em Santo António, mas sim lá", frisou o antigo atleta maritimista à saída da reunião.