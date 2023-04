"Somos uma equipa pequena e queremos jogar como os grandes..."

Antonino Fernandes, antigo jogador dos insulares, defende que o Marítimo deve enveredar por outra estratégia.

Antonino Fernandes foi um dos futebolistas que na época 1976/1977 mais colaborou para a subida à I Liga do Marítimo. O antigo extremo tem sofrido com as exibições atuais da equipa e, sem apontar dedo de forma direta, diz que a estratégia não tem sido a melhor.

"Somos uma equipa pequena e queremos jogar como o Benfica, FC Porto ou Sporting. Temos de apostar noutro sistema de jogo, naquele tempo não se jogava para o lado. Éramos mais incisivos, com mais bola na frente", afirma.

Agora com 69 anos, Antonino Fernandes, que no mundo do futebol se celebrizou como Tininho, apontou 116 golos em 262 jogos pelo clube do coração e gostava de ver o Marítimo ser mais pragmático frente ao Paços de Ferreira, naquele que será um encontro decisivo para as partes.

"Penso que domingo o Marítimo vai ganhar, vai ter estádio cheio. Mas é preciso lembrar que o Paços de Ferreira está a melhorar muito. O Marítimo vai ter de fazer um bom jogo. A minha sugestão seria fazer um jogo mais direto em vez de andarmos a trocar a bola porque invariavelmente perdemo-la e ainda pior, até isolamos um adversário", aponta.

Antoninho, que tinha 23 anos quando subiu pela primeira vez com o Marítimo à I Liga, lembra que a repetição de erros é gravíssima, recordando os jogos com o Casa Pia, Braga, Vizela e até mesmo o Boavista. "Quando não temos a bola, temos de jogar com raça. Este sistema não está a funcionar", remata.