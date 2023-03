"Sei que na próxima época o Marítimo-Benfica vai ter mais camisolas do Marítimo na bancada"

Declarações de José Gomes após o Marítimo-Benfica (0-3), partida da 24ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Um sentimento claro de que o Benfica é muito melhor do que nós, já o sabíamos antes do jogo. É uma equipa muito competente, tentamos condicionar e conseguimos em muitos momentos do jogo, sobretudo na primeira parte. Nessa fase, pressionámos muito bem. Mas, ao mínimo erro a qualidade técnica dos jogadores do Benfica, saindo da pressão, fez a diferença ao descobrirem sempre uma forma de criar perigo. Parabéns ao Benfica"

Falta de apoio: "Na próxima época, na I Liga, o Marítimo-Benfica vai ter mais camisolas do Marítimo na bancada. Porque o espírito desta gente tem de ser de transformar este estádio num verdadeiro caldeirão, é conhecido por isso, por caldeirão. O Benfica venceu também aí, os jogadores do Benfica, no jogo dos treinadores e mancha vermelha abafou a alma e a voz dos nossos adeptos. Sei que vão afinar as gargantas e apoiar-nos nas 10 jornadas que faltam."

A qualidade: "As jornadas vai passando e as oportunidades também. Mas, também esperava que com o Benfica eram três pontos garantidos. A qualidade do Benfica é óbvia, todos os seus jogadores, mesmo os suplentes e os que não vieram, seriam titulares em todas as equipas da I Liga".