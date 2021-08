Se o relvado voltar a receber nota negativa, Marítimo ficará com o recinto interditado

Relvado vai ser avaliado hoje pela comissão técnica da Liga e, caso volte a ter uma nota negativa, tal como aconteceu na primeira jornada, contra o Braga, o recinto será interditado

O péssimo estado do relvado do Estádio do Marítimo é um problema para o espetáculo e pode ser prejudicial para o Marítimo, que corre o sério risco de ter de jogar fora, caso leve nota negativa no jogo de ontem, o que é bem possível que aconteça, tendo em conta as condições apresentadas no encontro com o FC Porto. O JOGO apurou, inclusive, que o relvado vai ser avaliado esta segunda-feira pela comissão técnica da Liga.

As críticas não são de agora e, na primeira jornada do campeonato, contra o Braga, o relvado mereceu a pior classificação, com 2,06, numa escala até cinco estrelas. Apesar desse "cartão amarelo" dado pela Liga, a verdade é que o tapete não está melhor, apresentando muitas falhas em vários pontos do campo.

Sérgio Conceção já tinha alertado, na véspera do jogo, para as condições do relvado, considerando que isso seria mais um obstáculo para o FC Porto. Ontem, e apesar de não querer dar isso como desculpa para o empate, o treinador portista não deixou de lamentar e até de criticar.

"Fica difícil com este relvado. Um clube como o Marítimo, um clube histórico, que esta sempre na I Liga, até a chegar a lugares que permitem ir à Europa, ter um relvado destes é porque não quer proporcionar bom espetáculo aos adeptos. Mas é muito curto para aquilo que é a evolução do futebol português. É muito mau, não sei como permitem jogar neste tipo de relvados, basta espreitar os outros campeonatos da Europa", reforçou o treinador do FC Porto.

O estado do relvado mereceu, inclusive, todos os cuidados dos jogadores, sobretudo do FC Porto. A dada altura, sempre que um jogador acabava o aquecimento, tinha de limpar as chuteiras antes de entrar, tendo em conta que a parte de baixo estava cheia de lama.

Carlos Pereira atirou-se à Liga e falou de relvados bem piores

As notas negativas dadas ao relvado do Estádio do Marítimo já impediram o clube insular de treinar naquele espaço, que corre agora o risco de ser interditado. Situações que já motivaram, inclusive, as críticas de Carlos Pereira, presidente do Marítimo. "Se quisermos ser verdadeiros àquilo que nós vemos ou vimos no passado, houve relvados muito piores que o do Marítimo e não foram tão penalizados. A Liga não teve tantos olhos em cima desses relvados em muito pior estado do que este", lamentou, há um mês, o dirigente maritimista, reforçando as críticas: "Os olhos estão mais virados para qualquer penalização que queira ser feita ao Marítimo, fruto da irreverência e contestação."