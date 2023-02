Apesar das dificuldades, José Gomes garante jogar para vencer, sabendo que terá pela frente um "adversário fortíssimo, com uma qualidade tremenda no seu plantel", desvalorizando as ausências de Iuri Medeiros e Al Musrati, por castigo

José Gomes sublinhou este sábado que para vencer o Braga é preciso "insistir na luta pelo Marítimo", adiantando que encara os "arsenalistas" como um candidato ao título da I Liga Bwin.

"Para vencer temos que insistir nesta luta pelo Marítimo, porque é disso que se trata, lutar pelo Marítimo para levar os nossos objetivos e aquilo que pretendemos até ao final com sucesso", sublinhou José Gomes, na antevisão à 20.ª jornada da Liga Bwin.

O técnico do penúltimo classificado do campeonato admite que a receção à equipa que ocupa o terceiro posto "vai ser duro", mas que pretende que o seja para os dois lados.

Questionado se encara o Braga como possível candidato ao título, José Gomes não hesitou em responder afirmativamente, destacando que a posição do próximo adversário "não é um acaso", mas sim fruto de "muito trabalho ao longo de vários anos".

"Estão na luta. O número de jogos que faltam até ao final do campeonato, se o Braga disser que não pode estar na luta pelo título ninguém vai perceber, porque está lá em cima, tem condições e qualidade no plantel para isso. Tem toda a legitimidade para o fazer e eu vejo-o como um candidato", afirmou.

Apesar das dificuldades, o treinador de 52 anos garante jogar para vencer, sabendo que terá pela frente um "adversário fortíssimo, com uma qualidade tremenda no seu plantel", desvalorizando as ausências de Iuri Medeiros e Al Musrati, por castigo.

"Quando dizem não vai jogar o Iuri Medeiros, mas pode jogar o Djaló, Pizzi, Ricardo Horta ou o Bruma. Qualquer jogador que troquem tem por trás uma "equipa sombra" capaz de ter a mesma qualidade", frisou.

O "timoneiro" natural de Matosinhos descartou a hipótese de que os visitantes se apresentarão no Funchal com algum défice nos índices físicos, tendo em conta a partida intensa diante do Benfica, que culminou com a vitória bracarense nas grandes penalidades e a passagem às meias-finais da Taça de Portugal.

Questionado sobre se o 'peso' que recai sobre o Marítimo por ainda não ter abandonado os lugares de descida esta época, José Gome, lembrou a frase do filosofo alemão Friedrich Nietzsche e a necessidade de "encadear dois ou três resultados bons".

"O que não destrói, fortalece e, portanto, como estamos vivos, estamos mais fortes. É verdade que pesa, mas por outro lado, horas, jogos, semanas deste sofrimento e aguentar também dá uma estrutura capaz de quando conseguirmos fazer bem as coisas vai ser difícil sair de lá, porque a equipa está muito forte e tem trabalhado muito bem", frisou.

Para a receção ao Braga, que ocupa a terceira posição, com 43 pontos, a dois do FC Porto e a 10 do Benfica, o Marítimo, 17.º e penúltimo classificado, com 13, a dois do Santa Clara, equipa em zona do play-off de manutenção, não poderá contar com os lesionados Diogo Mendes, Rafael Brito e Percy Liza.

De regresso às opções dos "verde rubros" para a 20.ª ronda da Liga Bwin, que terá como árbitro principal Rui Costa, da associação de futebol do Porto, estão Vítor Costa, Pablo Moreno e Edgar Costa.