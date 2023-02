"Se eu fosse adepto e tivesse investido para acompanhar o clube..."

José Gomes diz que o jogo com o Santa Clara "é uma final" e aborda contestação dos adeptos do Marítimo.

O treinador do Marítimo, José Gomes, disse esta sexta-feira que o encontro da 22. ª ronda da I Liga diante do Santa Clara será "a final, com tudo o que representa uma", recusando espaço para mais erros.

"Não é mais uma final, é realmente uma final. Podemos estar aqui com contornos em vários quadrantes, mas a verdade é que tem de ser visto sempre com tudo aquilo que faz parte de uma final, e este jogo tem isso. É verdade que o campeonato não acaba após o jogo, mas é uma final naquilo que inclui de importante, de difícil e de apelo à superação", adiantou o técnico "verde rubro" na antevisão ao embate de sábado face aos açorianos.

Segundo José Gomes, não há espaço para abrir uma janela, por mais pequena que seja, mesmo sabendo que "ainda faltam muitos jogos para o final do campeonato", porque o mesmo permitiria continuar "a aceitar erros que já não podem acontecer".

Questionado sobre se a preocupação também residia na aproximação do último classificado, o Paços de Ferreira, que apresenta menos um ponto na tabela, o timoneiro, de 52 anos, referiu que o clube "não ganha nada ao olhar para trás, que apenas atrasa o seu trajeto".

O confronto insular pode determinar a saída do Marítimo, pela primeira vez esta temporada, dos lugares de despromoção direta, em caso de vitória, já que o Santa Clara chega ao Funchal com apenas mais dois pontos que os madeirenses.

Na análise à formação açoriana, José Gomes apontou "a organização defensiva e a velocidade para explorar o ataque rápido e o contra-ataque", como os pontos mais fortes, desvalorizando a derrota do Santa Clara ante o Famalicão na ronda anterior, apontando que os famalicenses "não conseguiram desbloquear a organização defensiva" do próximo adversário.

Para o embate caseiro, o Marítimo não poderá contar com Edgar Costa, que cumpre o segundo e último jogo de castigo, face à expulsão frente ao Sporting de Braga, e com o lesionado Diogo Mendes, que "teve uma intervenção cirúrgica simples, mas ainda não está a treinar com a equipa".

O líder da equipa técnica maritimista adiantou ainda na conferência de imprensa que "houve um pequeno toque num outro jogador", que não sendo "nada de grave", pode "afastá-lo do jogo", sem querer revelar a identidade do atleta.

Sobre a forte contestação por parte dos adeptos após a derrota em Portimão (2-1), num jogo que liderava até ao minuto 83 e que levou cerca de duas centenas de madeirenses ao sul do país, José Gomes avançou que, como profissionais, têm de compreender "o desgosto enorme que os adeptos têm quando não se ganha".

"Se eu fosse adepto e tivesse viajado e investido para poder acompanhar o clube pelo qual tenho uma paixão muito grande, evidentemente que também não ficava satisfeito", respondeu, adiantando que os encontros com a massa associativa no aeroporto e na chegada ao Funchal foram "positivos".

O Marítimo, que se encontra na 17.ª e penúltima posição da I Liga, com 13 pontos, recebe o Santa Clara, primeira equipa acima da linha de despromoção, com mais dois pontos, no sábado, às 18h00, para a 22.ª jornada da I Liga, num jogo com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.