Sassá defende-se e acusa: "Sem justificação, o Marítimo decidiu rescindir"

Brasileiro diz que recuperou e que ele e o Cruzeiro contactaram madeirenses, que "não responderam".

Depois de o Marítimo ter instaurado um processo disciplinar de despedimento, por justa causa, ao avançado Sassá, alegando faltas injustificadas ao trabalho, o brasileiro anunciou, através da sua assessoria de imprensa, que vai contestar a rescisão de contrato.

"Após sofrer uma lesão, o atleta recebeu aval do clube português para se tratar no Cruzeiro, no Brasil. Recuperado, Sassá e Cruzeiro entraram em contato com o Marítimo, visando a sua reapresentação, mas o clube não respondeu e não assegurou os processos administrativos necessários ao seu regresso", pode ler-se na nota de imprensa.

"E então, sem justificação cabal, o Marítimo decidiu rescindir o contrato com o atleta. Por isso, Sassá acionará as autoridades competentes, tanto em Portugal como a nível internacional, para salvaguardar todos os seus direitos", informa o comunicado.