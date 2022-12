Saiu para a Ligue 1, não teve sucesso, e o Marítimo quer fazê-lo regressar em janeiro

Sem utilização no Reims, o jogador que já vestiu a camisola insular é alvo de inverno. Rafik Guitane, de 23 anos, representou o Marítimo nas duas últimas épocas e pode voltar aos Barreiros, desta vez com opção de compra no acordo de empréstimo.

O Marítimo está interessado em voltar a contar com o extremo Rafik Guitane, que pertence aos quadros do Reims mas continua por estrear pelo clube francês esta época. O franco-argelino jogou pelos madeirenses nas duas últimas épocas - com 60 jogos disputados e cinco golos apontados - e está de novo no radar maritimista.

Sem qualquer minuto disputado na Ligue 1 e nas restantes competições de França, Rafik encara o regresso à Madeira com interesse, até porque iria mudar-se para um clube onde é bastante valorizado depois de dois empréstimos feitos pelo Reims e pelo Rennes. Ainda com muita margem de crescimento, o avançado de 23 anos, internacional jovem francês, é visto como um bom investimento pelos responsáveis do Marítimo, que negoceiam um empréstimo com opção de compra neste mercado de inverno.

Hoje, vários jogadores despedem-se do plantel. Clésio Bauque, Lucho Vega, Zarzana, Trmal, Léo Andrade e Gonçalo Cardoso estão de saída, tal como Soñora e Miguel Sousa, que já rescindiram. Joel Tagueu e Chucho Ramírez deverão transferir-se brevemente.