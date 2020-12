Saída de Lito Vidigal abre nova porta a Milton Mendes no Marítimo

Lito Vidigal reuniu com Carlos Pereira e vai deixar o emblema insular.

Lito Vidigal não resistiu à série de maus resultados do Marítimo - está há cinco jogos sem vencer na I Liga - e, por isso, está de partida do Funchal.

O técnico luso-angolano, de 51 anos, esteve reunido com o presidente Carlos Pereira na manhã de sexta-feira, no complexo desportivo do clube, para acertar a sua saída dos insulares, que deverá acontecer por mútuo acordo. Nessa altura, ambos se recusaram a tecer comentários aos jornalistas, mas, na parte da tarde, o líder Carlos Pereira revelou que a rescisão "ainda não está concluída". O processo deverá ficar concluído nos próximos dias.

Recorde-se que Lito Vidigal chegou ao Marítimo no início desta época, tendo feito nove jogos oficiais, registando três vitórias, uma delas um triunfo histórico com o FC Porto, no Estádio do Dragão, além de um empate e cinco derrotas, a última das quais na jornada passada, diante o Benfica, no Estádio dos Barreiros.

Entretanto, na parte da tarde, a sessão de treinos do plantel principal, que se realizou no Estádio da Ribeira Brava, já foi orientada por Milton Mendes, que até agora orientava a formação dos sub-23, com bons resultados. No entanto, não foi possível confirmar se o treinador brasileiro, de 55 anos, que conta com passagens pelo Sport Recife, Vasco da Gama e Atlético Paranaense, foi adjunto de Lazaroni no Marítimo (época 2007/08), vai assumir o cargo de forma interina ou se esta já será uma aposta em definitiva da SAD maritimista para atacar o restante da temporada.

O novo técnico vai ainda orientar mais duas sessões antes da próxima jornada, este sábado e domingo, viajando com a equipa no domingo à tarde, para o Algarve.

O que parece certo é que Milton Mendes irá comandar os insulares no jogo de segunda-feira, com o Farense, que encerra a 9.ª jornada do campeonato. Desta forma, para o seu lugar na equipa que milita na Liga Revelação e que este sábado defronta o Benfica, pelas 11 horas, estará Ludgero Castro, treinador da equipa B.