Saenz: "Derrota em Alvalade? O penálti levou um trabalho de 95' por água abaixo"

Jorge Sáenz, defesa do Marítimo

Declarações do defesa espanhol do Marítimo em reação à derrota, por 1-0, ante o anfitrião Sporting, em jogo da sétima jornada da Liga Bwin, ocorrido esta sexta-feira

Derrota a terminar: "Dá raiva porque quase pontuávamos contra uma grande equipa. Sofremos até ao final para conseguir pontos e, numa jogada desafortunada, sofremos um penálti que levou um trabalho de 95 minuto por água abaixo."

Boas sensações: "Conseguir um empate aqui seria muito bom. Ficamos com sensações positivas pelo que fizemos em campo, há que sentir orgulho e trabalhar ainda mais no futuro. Gostaria de terminar a época e deixar boas memórias aos adeptos do Marítimo. Seria bom sinal para o clube."