SAD do Marítimo traça um novo plano para o mercado de transferências

João Luís promete uma abordagem diferente na política de contratações para o clube.

Vasco Seabra já tinha feito a antevisão do duelo insular, pelo que ontem, sexta-feira, foram as palavras do novo presidente da SAD do Marítimo, João Luís, a ganhar protagonismo. Explicou, por exemplo, que a política de transferências vai mudar. "

Não sei ao certo como era a anterior, e não sei se vamos fazer melhor, o que sei é que a nossa será diferente. Vamos tentar copiar o que havia de melhor, mas temos as nossas próprias ideias", detalhou, em entrevista à Antena 1 da Madeira, acrescentando depois as principais alterações estratégicas que estão pensadas. "Vai tudo assentar num departamento de scouting muito profissional, que vai trabalhar com base nas ideias do projeto. Vamos ter um critério muito definido e com a ideia de planear com muito mais tempo e antecedência aquelas que vão ser as necessidades da equipa", explicou.

João Luís acrescentou que a SAD maritimista está aberta a trabalhar com Jorge Mendes. "Queremos criar uma relação cordial com todos os agentes do futebol e estamos abertos a tudo. Porém, as nossas necessidades estão em primeiro lugar", disse.