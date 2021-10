Rui Fontes repudia insinuações de Carlos Pereira sobre cunhado e irmã

O candidato da Lista A não gostou dos ataques do atual presidente verde-rubro, quando este falou de "incompatibilidades" por causa de negócios dos seus familiares com o clube.

O candidato da Lista A à presidência do Marítimo, Rui Fontes, respondeu em comunicado, nas redes socais, às declarações do presidente dos verde-rubros, Carlos Pereira, quando este formalizou a candidatura. O líder maritimista falou em "incompatibilidades", caso o adversário seja eleito

"Como também se fala muito em empresas, eu pergunto se esse candidato vencer as eleições vai ou não cortar o cordão umbilical que tem com a irmã e com o cunhado, que faz prestação de serviços nesta casa, pessoas que eu estimo e tenho muita consideração, mas a lei se vale, vale para todas as partes", atirou Carlos Pereira.

Rui Fontes repudiou esta insinuações e lembrou que os serviços prestados pelos seus familiares "foram devidamente contratualizados numa lógica de mercado livre, jamais tiveram a influência de Rui Fontes, o qual nunca foi parte envolvida - ou beneficiada - nos negócios entre o Club Sport Marítimo e as entidades que se tornaram, agora, alvo do candidato que se assume como "mais do que um clube".

O candidato a lista A também considerou estranho que, "ao fim de 24 anos, o atual do presidente do Club Sport Marítimo aluda a eventuais "incompatibilidades" poucos dias depois de o próprio, no programa "Prolongamento", assumir que as suas empresas prestam serviços ao Club Sport Marítimo".

Eis o comunicado na íntegra: