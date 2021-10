Rui Fontes formaliza candidatura: "Carlos Pereira pretende confundir os sócios"

O adversário do atual presidente dos verde-rubros formalizou esta quarta-feira a candidatura e garantiu que, caso seja eleito, o clube continuará a liderar a SAD .

Rui Fontes formalizou esta quarta-feira a candidatura à presidência do Marítimo, ao entregar a lista por si liderada à mesa da Assembleia Geral (AG). Nesta ida ao Complexo Desportivo dos madeirenses, em Santo António, o candidato fez-se acompanhar pelo antigo jogador dos verde-rubros Luís Olim, que integra a lista como vice-presidente, e ainda por Marco Fernandes (responsável pelos assuntos jurídicos) e André Ladeira (candidato a vice-presidente da mesa da AG).

Caso seja eleito, Rui Fontes adiantou que pretende criar um fundo de investimento para a SAD do Marítimo, mas que isso não significa que o clube fique sem o controlo da Sociedade. "A ser viável, este fundo será gerido pelo clube e para o benefício do Marítimo. Toda a massa associativa saberá quais os destinos de todas as verbas oriundas das transferências", referiu.

O candidato acusou o adversário e atual presidente dos maritimistas, Carlos Pereira, de estar a veicular informações falsas sobre planos da sua lista para o futebol profissional. "Carlos Pereira pretende confundir os sócios, principalmente os mais suscetíveis. Apenas lhe interessa a atual situação, ou seja, manter tudo na mesma e no mesmo", atirou.

Rui Fontes candidata-se à presidência do Marítimo, depois de ter liderado os destinos do clube entre 1988 e 1997, tendo sido substituído por Carlos Pereira, que exerce o cargo desde então.

Sob a alçada do antigo presidente, o clube qualificou-se pela primeira vez na sua história para as competições europeias, na época 1992/93.

As eleições do Marítimo estão agendadas para 22 de outubro. O atual presidente, Carlos Pereira, já anunciou a recandidatura e apresenta a lista na sexta-feira.