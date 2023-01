Rui Fontes espera "espírito de vitória" frente ao FC Porto e descarta Rafik Guitane

Presidente do Marítimo acredita num triunfo na próxima jornada do campeonato.

O presidente do Marítimo garantiu que os madeirenses vão entrar no encontro da 18.ª ronda da I Liga, diante do FC Porto, com "o espírito de vitória", tal como tem acontecido nos jogos anteriores.

"Todos os resultados são possíveis no jogo que vamos fazer contra o FC Porto e o Marítimo vai entrar com o espírito que tem entrado nos últimos jogos, de vitória", afirmou o dirigente insular, em declarações prestadas à margem de uma cerimónia de inauguração de uma delegação do clube no Funchal.

O presidente do emblema que ocupa a penúltima posição na I Liga, lembrou ainda que os leões do Almirante Reis "têm de fazer uma segunda volta completamente diferente da primeira e a vitória tem de estar sempre presente na cabeça", para que seja possível abandonar os lugares de despromoção.

Questionado sobre se espera casa cheia na receção aos dragões, Rui Fontes respondeu afirmativamente, revelando que acredita que "os madeirenses vão, com certeza, aderir em massa".

Em contagem decrescente para o fecho do mercado de "inverno", o dirigente admitiu a chegada de mais dois ou três reforços, tendo já assegurando a contratação de sete jogadores, nomeadamente, os guarda-redes Marcelo Carné e Makaridze, os defesas Paulinho e René Santos, o médio Val Soares e os avançados Léo Pereira e Brayan Riascos.

"Ao longo do tempo foram chegando aqueles que em termos de posições na equipa era mais importante tratarmos com maior brevidade e agora falta compor mais dois ou três lugares e o plantel fica completo para enfrentarmos a segunda volta", frisou.

O dirigente verde rubro admitiu que o médio Rafik Guitane, que esteve cedido ao Marítimo nas últimas duas épocas, era um desejo de todos, mas que não vai integrar o plantel maritimista, porque os franceses do Stade de Reims estão interessados em mantê-lo na equipa.

No papel de anfitrião, o Marítimo que se encontra na 17.ª e penúltima posição, com 13 pontos, defronta o FC Porto, terceiro classificado, com 39, na quarta-feira, às 19h00, para a 18.ª ronda da I Liga.