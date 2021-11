Rui Fontes diz que Marítimo volta a casa na 12.ª jornada da Liga Bwin

Dirigente referiu ainda que o relvado receberá "todos os jogos [enquanto visitado] até ao final do campeonato". Regresso dependente da luz verde da LPFP

Impossibilitado de atuar no próprio estádio desde a terceira jornada, devido à degradação do relvado - interdito por duas avaliações insuficientes -, o Marítimo deverá, avançou o novo presidente insular, voltar a fazê-lo na 12.ª jornada da Liga Bwin.

"Estive, hoje, no estádio e a informação que me dão é de que o Marítimo já vai jogar no seu relvado contra o Paços de Ferreira [no dia 28 de novembro]", afirmou Rui Fontes, citado pela Lusa, dois dias antes de tomar posse como novo líder do clube.

Vencedor da última eleição presidencial do emblema da Madeira, levando a melhor sobre Carlos Pereira, o dirigente garantiu que o relvado receberá "todos os jogos [do Marítimo enquanto visitado] até ao final do campeonato", com a ressalva de que assim será se "manutenção for feita sob regras".

O relvado do Marítimo foi interdito, por ordem da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, em agosto passado, após o embate caseiro, da terceira jornada da Liga Bwin, frente ao FC Porto. Nessa ocasião, o tapete foi avaliado, pela segunda vez, com uma nota negativa (1,67), o que ditou a sanção, conforme regulamento.

A primeira avaliação negativa (2,06) ao gramado do recinto insular, atribuída também pela Comissão Técnica (CT) da LPFP, ocorrera logo na primeira jornada do campeonato principal, aquando da receção dos madeirenses ao Braga.

Como consequência, o Marítimo necessitou de, a partir da quinta jornada da Liga Bwin, atuar na casa emprestada do vizinho Nacional da Madeira, na condição de visitado - três desafios até à data.

O regresso da equipa do Marítimo aos "Barreiros" será confirmado, não obstante a previsão feita pelo presidente Rui Fontes, oportunamente pela CT da LPFP.