Rui Fontes apresenta candidatura à presidência do Marítimo no dia 30

Rui Fontes com Carlos Pereira na tomada de posse do atual presidente, em julho de 1997

Carlos Pereira vai mesmo contar com a oposição do antigo líder do clube

Rui Fontes vai apresentar a lista candidata aos órgãos sociais do Marítimo no dia 30 deste mês. O antigo presidente do clube insular, que no programa Prolongamento, da RTP Madeira, avançou a novidade que estava a preparar uma lista para as eleições do Marítimo em outubro, adiantou assim a data da apresentação da sua equipa que vai tentar ganhar a corrida eleitoral contra Carlos pereira que assume os destinos do clube desde julho de 1997.

Rui Fonte vai apresentar a sua candidatura e o projeto para um mandato eleitoral junto à estátua que homenageia os jogadores, localizada na parte leste do jardim do Almirante Reis, a partir das 19 horas do dia 30 de setembro.