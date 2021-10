Rui Fontes aposta em João Luís Martins para a SAD

O candidato da Lista A à presidência do Marítimo anunciou que, caso ganhe as eleições, o antigo capitão será o homem forte do futebol profissional

Rui Fontes, candidato da Lista A à presidência do Marítimo, anunciou esta sexta-feira que João Luís Martins será o homem forte da SAD verde-rubra, caso ganhe as eleições a 22 de outubro. O anúncio foi feito aquando da apresentação do programa desta lista.

Esta escolha é um importante trunfo para o candidato que enfrenta o atual presidente maritimista, Carlos Pereira. Isto porque se trata de uma antiga glória do clube e que era o capitão na primeira participação europeia do Marítimo, na época 1993/94, curiosamente quando Rui Fontes presidia os verde-rubros.

Depois de pendurar as chuteiras, Luís Martins, 54 anos, chegou a treinar por duas vezes a equipa B do Marítimo e integrou a equipa técnica da formação principal, tendo sido adjunto de Lori Sandri. Atualmente, orienta o Panevezys, clube pelo qual conquistou a Taça da Lituânia no ano passado. E pode voltar a vencer a prova, dado que já garantiu a presença na final, onde vai enfrentar o Zalgiris.

O antigo central acaba contrato com a formação lituana no final de novembro e já se mostrou disponível para integrar a SAD maritimista, caso a lista A ganhe as eleições. Na Lituânia, João Luís Martins tem como adjunto Luís Olim, outro antigo jogador verde-rubro e que também integra a lista de Rui Fontes como vice-presidente.

Se vencer as eleições, Rui Fontes pretende uma gestão diferente para a SAD maritimista, delegando a gestão da mesma para João Luís Martins. Mas, apesar de nomear um líder diferente para o futebol profissional, a lista A pretende que o clube mantenha a atual participação que tem na Sociedade, ou seja, 92%, que equivale à maioria do capital.

As eleições para a presidência do Marítimo estão agendadas para 22 de outubro. Pela primeira vez desde assumiu a liderança dos verde-rubros em 1997, Carlos Pereira tem um adversário na corrida eleitoral, curiosamente o seu antecessor.

Rui Fontes presidiu os madeirenses entre 1988 e 1997.